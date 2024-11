Sequestra un cliente: rintracciato e denunciato un ncc abusivo fuggito dai controlli all’aeroporto di Fiumicino • Terzo Binario News

Alla stazione Termini un altro sorpreso a circolare su un mezzo sequestrato e privo di patente, sono stati oltre 6mila i controlli di settore della Municipale di Roma Capitale dall’inizio dell’anno

Due le persone denunciate a distanza di pochi giorni dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dei controlli svolti per contrastare abusi e attività irregolari nel settore del trasporto pubblico non di linea.

Durante uno dei consueti servizi di vigilanza presso l’aeroporto di Fiumicino, gli agenti, appartenenti all’apposito Reparto di controllo, la Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), hanno sorpreso, nell’area arrivi del “Terminal 1” , un uomo impegnato in un’azione di procacciamento di clienti.

Il soggetto in questione, dopo aver adescato due turisti appena arrivati dagli Stati Uniti, ha accompagnato la coppia verso un’auto dove li aspettava il conducente che, alla vista degli operanti, è fuggito a tutta velocità, trattenendo a bordo uno dei due ignari turisti, una donna di 63 anni, appena salita sul veicolo, oltre ai bagagli dei malcapitati.

Gli agenti, lanciato l’allarme via radio, hanno immediatamente avviato le indagini per il rintraccio del mezzo, fornendo, nel contempo, supporto al marito della donna, rimasto sotto shock per l’accaduto. Solo dopo aver preteso il pagamento di una somma di 50 euro, il conducente ha fatto scendere la signora in zona Aurelia, ma distante dall’albergo, per timore di essere intercettato dagli agenti.

Grazie alle attività investigative svolte, tra cui un’accurata analisi dei dati del cellulare del procacciatore, bloccato dagli operanti, insieme alle verifiche sulla targa del mezzo, intestato ad una società, è stato possibile risalire all’uomo, residente in un comune fuori Roma, che svolgeva l’attività di Ncc in forma abusiva: un cittadino italiano di 54 anni che, una volta individuato, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di sequestro di persona, violenza privata e estorsione. Oltre alla denuncia, scattate le sanzioni per noleggio abusivo, unitamente all’avvio delle procedure per il fermo del veicolo e relativa sospensione della carta di circolazione. Al procacciatore, invece, è stato elevato un verbale di circa 2.200 euro con relativo ordine di allontanamento dal sedime aeroportuale.

Solo pochi giorni prima un’altra pattuglia della Polizia Locale, sempre appartenente alla Squadra Vetture, ha rintracciato un Ncc che, nonostante una regolare licenza, svolgeva il sevizio a bordo di un’auto posta sotto sequestro e privo patente, in quanto revocata. Il conducente, 60enne italiano, era fuggito nel tentativo di sottrarsi ai controlli in atto da parte degli operanti

nell’area della stazione Termini, ma è stato in breve tempo intercettato e denunciato. Scattata anche la confisca del veicolo ai fini dell’alienazione.

Dall’inizio dell’anno sono già oltre 6mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale, con il Reparto specializzato della Squadra Vetture del Gpit, a garanzia dello svolgimento regolare del servizio di trasporto pubblico non di linea. Più di 1600 le condotte illecite scoperte e sanzionate.