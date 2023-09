Sei parcheggiatori abusivi fermati da Roma Capitale • Terzo Binario News

Sono 6 i parcheggiatori abusivi fermati nella sola giornata di ieri dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale.

Nel corso di particolari controlli predisposti dal Comando Generale presso i nosocomi della Capitale e in zona Eur, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno identificato e sanzionato due uomini di nazionalità straniera di fronte al S. Camillo e al Bambino Gesù, mentre chiedevano soldi agli automobilisti che dovevano recarsi in ospedale.

Accertamenti mirati hanno interessato anche viale dell’Umanesimo, viale America e viale Oceania, dove 4 persone sono state sorprese mentre, in alcuni casi, vessavano chi voleva parcheggiare per accedere ad una manifestazione in corso di svolgimento al laghetto dell’Eur.

In totale sono state elevate sanzioni amministrative per un valore superiore ai 6000 euro e posti sotto sequestro oltre 300 euro, proventi dell’attività illecita. Nei confronti dei guardiamacchine illegali è stato richiesto un ordine di allontanamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana.

I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni.