Il sogno di Valeria Sergio diventa realtà con Looxury, da Ladispoli alla moda di lusso • Terzo Binario News

Intervista in esclusiva alla giovane imprenditrice del lusso: tra sogni che diventano realtà e obiettivi per il futuro

Intervista sì, ma fuori dai canoni: nessun politico, nessun caso di cronaca ma… uno sguardo sul fashion con Valeria Sergio, una giovane e bellissima ragazza di Ladispoli con un grande sogno nel cassetto che si sta realizzando: quello dell’alta moda.

Un sogno che sta vedendo luce grazie al suo continuo impegno, alla sua dedizione e tenacia. Tutto questo sta per diventare realtà, grazie a Looxury, un sito di shopping online di lusso sia per donna che per uomo.

Un settore difficile senza dubbio: la moda non è un gioco, e lo è ancora di meno se si tratta di uno stile ricercato, non alla portata di tutti, ma caratterizzata da un livello di qualità, classe e unicità senza paragoni nel mercato.

Iniziamo col presentare proprio lei: chi è Valeria?

Valeria è un’imprenditrice che non ha paura di mettersi in gioco, con la passione per l’alta moda ed un cassetto pieno di sogni da realizzare! Tra i mille sogni da realizzare sicuramente c’era Looxury, mentre presto annuncerò il mio brand di moda, un altro progetto sul quale ho lavorato moltissimo che oltre a guardare l’eleganza, avrà anche uno sguardo rivolto al sociale. Una parte dei proventi infatti, è mia intenzione devolverla in favore dei canili e gattili che ne avranno bisogno: oltre alla moda infatti, un altro amore della mia vita sono proprio gli animali, e se con il mio lavoro posso dare un aiuto alle realtà che si occupano di loro, non posso che esserne ulteriormente felice.

“Spazio pubblicità”, Looxury è il suo sogno che si realizza: ci parla della sua attività? A che pubblico si rivolge? E soprattutto, se le nostre lettrici e lettori volessero fare degli acquisti?

Looxury, che sarà operativo a tutti gli effetti verso la fine di settembre, è decisamente il mio tutto: un mondo fatto di stile, di alta moda che si rivolge ad un pubblico vasto. È vero, si tratta di una realtà che tratta marchi di lusso, ma l’unicità di Looxury, che poi è ciò che realmente voluto è che è in grado di far accedere al meraviglioso mondo del lusso davvero a tutti, studiando anche opportunità capaci di venire incontro alle necessità della clientela.

Perché per un acquisto importante, i nostri lettori dovrebbero scegliere proprio Looxury? Cosa la differenzia nel mercato rispetto ad altre aziende?

Perché Looxury non è solo un sito, ma anche un sito di autentificazione, quindi i prodotti vengono tutti controllati per la loro originalità: un elemento più che mai fondamentale in questo particolare momento storico in cui c’è un mercato del falso e della contraffazione che sta raggiungendo livelli mai visti prima. Insomma, con Looxury si va sul sicuro! Ci ho messo e ci metto la faccia, in prima persona: a garantirlo, oltre tutti i certificati del caso, ci metto la mia voglia di portare la grande moda a casa di tutti.

Concludiamo con uno sguardo al futuro: quali progetti professionali (e se vuole, anche personali) la aspettano? Che obiettivi si è prefissata di raggiungere?

Al primo posto, la mia serenità personale e continuare a fare ciò che amo, senza mai dover lavorare realmente. Perché come si dice in queste occasioni, “scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita”. E quello della moda, è veramente il lavoro che amo!

A Valeria, che ringraziamo per la disponibilità nell’averci rilasciato questa piacevole intervista, il più sentito augurio di buona fortuna per questa grande avventura, felici che una giovane donna del territorio abbia potuto realizzare il suo sogno personale e imprenditoriale.

Puoi seguire Valeria e le novità di Looxury, al profilo Instagram

https://instagram.com/looxury.it?igshid=MzRlODBiNWFlZA==