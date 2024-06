Ruba la borsetta a una turista al ristorante, marocchino preso da Roma Capitale vicino Fontana di Trevi • Terzo Binario News

Una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta nella zona di Fontana di Trevi, a seguito di un tentativo di furto da parte di un uomo, di nazionalità marocchina di 30 anni, che aveva sottratto la borsa ad una turista statunitense di 25 anni in visita nella Capitale, mentre era seduta al tavolo di un ristorante in via delle Muratte.

Allertati da alcune grida, gli agenti sono subito intervenuti, riuscendo a bloccare il ladro, mentre provava a fuggire. Una volta fermato, gli operanti hanno recuperato la refurtiva, che è stata riconsegnata alla donna.

Il 30enne, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto. Al momento del fermo, essendo sprovvisto di documenti d’identità, l’uomo è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento e dagli accertamenti è risultato essere irregolare sul territorio italiano, motivo per cui nei suoi confronti è stato emesso provvedimento di espulsione.