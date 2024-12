Scuola, domani open day alla "Manzi": si presenta il progetto DADA • Terzo Binario News

Sarà presentato domani nel corso dell’open day, il nuovo progetto DADA, istituito presso il plesso Manzi dell’Istituto Comprensivo Via XVI settembre di Civitavecchia. Una novità assoluta nell’ambito della didattica del territorio, già adottata in molte scuole di Roma e del nord Italia.

L’idea è semplice ma innovativa. Nuovi ambienti di apprendimento, in cui le discipline vengono insegnate, non solo attraverso la tecnologia, ma soprattutto puntando sull’autonomia degli alunni che si spostano da un ambiente all’altro per seguire le lezioni.

Ogni studente ha inoltre in dotazione un armadietto, in cui depositare i libri e il materiale necessario, come accade nei college. L’idea, partita dalle docenti Catia Ciliberti e Claudia Demichelis, da settembre è diventata realtà, sia grazie al supporto della Dirigente Scolastica dott.ssa Francesca Licciardello che dei tanti insegnanti che hanno messo in campo idee nuove e progetti, che saranno presentati domani dalle 9.30 alle 11.30 nel corso dell’open day del plesso Manzi.