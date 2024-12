Arriva il derby del futsal, è Santa Severa-Civitavecchia • Terzo Binario News

Sabato alle 15 i gioca all’Uliveto: i nerazzurri sono reduci dal successo interno sul Santos, i neroverdi hanno patito l’ennesima sconfitta

L’Ivan Lottatori rimane un fortino inespugnabile dove la Futsal Civitavecchia ottiene la gran parte dei suoi punti. È successo anche nel turno di recupero di martedì sera, dove i nerazzurri hanno superato per 2-1 lo Sporting Santos.

Si tratta del quinto successo interno consecutivo per la formazione civitavecchiese, che aveva bisogno assoluto di punti per non allontanarsi dalla zona play-off. Nonostante la pioggia, è arrivato un autogol dei romani, forzato da una conclusione di Diego López. Quindi il pareggio del Santos e infine la rete da tre punti messa a segno da Matteo Proietti,ancora tante le occasioni fallite dagli uomini di Vincenzo Di Gabriele ma tanto è bastato per arrivar a dama, che si porta al settimo posto in classifica. Sul fronte del mercato, sembra ormai prossima la cessione di Simone Mondelli, che si è aggregato al Campo dell’Oro di C2 con il quale ha disputato un’amichevole contro il Santa Severa.

E a proposito di Santa Severa Futsal resta l’ultimo posto in classifica nel girone B di C1 e rischia seriamente di finire in C2. Mercoledì sconfitta per 7-0 nella tana della Vigor Perconti.

E sabato ci sarà il derby all’Uliveto a partire dalle 15.