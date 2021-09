Scouting per comparse a Civitavecchia - Terzo Binario News

La delegata Moricci: “Lo scopo è creare un elenco aggiornato utile alle produzioni”

La delegata del sindaco alle Riprese cinematografiche nella città di Civitavecchia, Nicoletta Morici, ha convocato per martedì 28 settembre una giornata di scouting nell’Aula Pucci di Palazzo del Pincio.

Il progetto prevede di creare un database di tutti i civitavecchiesi disponibili a lavorare come comparsa o per piccoli ruoli nelle diverse produzioni cinematografiche previste tra ottobre e gennaio prossimi.

«Vorremmo dare un’opportunità ai disoccupati e a chi in questo momento ha difficoltà lavorative» spiega la delegata Morici, «e ovviamente il database non si limiterà a offrire una scelta di lavoratori alle produzioni che gireranno film a Civitavecchia nei prossimi mesi, ma resterà a disposizione di chiunque, anche in seguito, verrà nella nostra città per produrre film, trasmissioni televisive o altro».

Lo scouting (gratuito) si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; saranno ammessi tutti i cittadini tra i 18 e i 75 anni senza distinzioni di sesso (gli unici esclusi sono i dipendenti pubblici) portando fotocopia del documento d’identità fronte/retro, del codice fiscale e dell’Iban. Ovviamente, oltre alla mascherina è necessario il Green pass o il tampone.

La giornata di lunedì sarà dedicata soprattutto a chi aspira a fare la comparsa o ambisce a un piccolo ruolo, ma verrà iscritto anche chi è disponibile come aiuto scenografo, macchinista o elettricista (con esperienze pregresse) e anche per compiti di guardiano e parcheggiatore.