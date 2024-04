Sclerosi multipla, a Cerveteri tornano le "Erbe aromatiche di Aism" • Terzo Binario News

A Cerveteri tornano le “Erbe Aromatiche di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla”.

Sabato 4 maggio, i volontari saranno in Piazza Aldo Moro per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, ancora non ha una cura.

Timo aromatizzato anche al limone, maggiorana, rosmarino, salvia e origano: ce ne è per tutti i gusti! Un misto di colori e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti della nostra cucina ma soprattutto portano il profumo della solidarietà.

Dopo il grande risultato di marzo con “Bentornata Gardensia”, iniziativa nella quale Cerveteri ha dimostrato di essere ancora una volta una realtà estremamente solidale e sensibile, i volontari sono pronti a tornare in piazza! Per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, insieme siamo più forti!

A coordinare il presidio solidale, come di consueto, la Consigliera comunale e storica volontaria Aism Adele Prosperi.