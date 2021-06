"Scendi in strada a pulire Borgata Aurelia": iniziativa di Fare Ambiente e Futsal Academy - Terzo Binario News

Presso il Centro Sportivo Comunale “Ivan Lottatori”, si è svolta l’iniziativa “scendi in strada a pulire Borgata Aurelia”, organizzata dall’ASD FUTSAL Academy in collaborazione con l’associazione ambientalista FARE VERDE Gruppo di Civitavecchia e la partecipazione di una rappresentanza Avis, della scuola Renata Borlone dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, dell’associazione L’Ottavanota onlus, e di alcune famiglie e ragazzi residenti nel quartiere.

Hanno partecipato attivamente all’iniziativa anche il sindaco avv. Ernesto Tedesco e il consigliere comunale Matteo Iacomelli.

“Sono stati raccolti molti sacchi di rifiuti nelle vie del quartiere – sottolinea il presidente della Futsal Academy Elso De Fazi – plastica, carta, vetro e materiale ferroso, ma soprattutto tantissime mascherine e mozziconi di sigaretta per i quali si sta già pensando ad una iniziativa mirata.”

Con Elso siamo molto soddisfatti – dichiara Paolo Giardini, presidente di Fare Verde Civitavecchia – e ci teniamo a ringraziare chi ha partecipato, in particolare il Sindaco e il suo delegato allo sport per l’esempio che hanno dato scendendo personalmente in campo al fianco dei cittadini.”

Il messaggio che ci impegniamo a trasmettere è importante -continua De Fazi- ridurre i rifiuti alla fonte, non abbandonarli, riciclarli il più possibile e partecipare alla tutela del territorio deve diventare normalità e non eccezione.

Con Paolo abbiamo in programma altre giornate dedicate al quartiere (13 ottobre 2021 e 22 febbraio 2022) e stiamo già studiando altre iniziative per contagiare il più possibile.”

Associazione sportiva dilettantistica FUTSAL ACADEMY

Associazione ambientalista FARE VERDE ONLUS – Gruppo locale di Civitavecchia