Scappa alla vista della Volante: a bordo dell'auto tre figli minorenni - Terzo Binario News

A bordo di un’ autovettura di grossa cilindrata, alla vista della Polizia, il conducente di un veicolo ha accelerato la corsa e da via dei Gordiani altezza via Supino è scappato verso via Monteforte Irpino. Con i segnali acustici – luminosi attivati, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato Torpignattara che lo seguivano, gli hanno intimato l’alt ma, malgrado ciò, l’auto ha continuato la sua folle corsa durante la quale il conducente del veicolo ha effettuato manovre pericolose fino a ritornare in via dei Gordiani.

Raggiunto da più volanti, l’uomo in fuga, ha speronato una di queste perdendo il controllo del mezzo in viale Palmiro Togliatti dove è stato poi bloccato. Seduti dietro, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di 3 bambini figli del conducente e della donna seduta al suo fianco, una macedone di 30 anni. Fatto scendere dal veicolo l’uomo ha iniziato a dimenarsi e a minacciare gli agenti ma è stato bloccato ed identificato per K.D., di 34 anni, domiciliato presso il campo nomadi di via dei Gordiani. Perquisito, è stato trovato in possesso di un caricatore per pistola con 9 colpi calibro 22.

Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza violenza e minacce a Pubblico Ufficiale nonché di possesso ingiustificato di munizioni e parti di armi e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato.