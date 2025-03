Santa Marinella e Tolfa tornano a marciare • Terzo Binario News

Domenica di sorrisi per Santa Marinella e Tolfa.

Entrambe le compagini del comprensorio hanno vinto in casa (rispettivamente 1-0 sull’Indomita Pomezia e 5-2 alla Jfc Civita Castellana) e, in funzione degli altri risultati, hanno consolidato rispettivamente la seconda e la quarta posizione.

La situazione alla nona di ritorno del girone A di Promozione vede sempre in testa il Grifone Gialloverde con 58 punti, i rossoblù inseguono a 53, terzo l’Ostiantica (che ha impattato 1-1 sul campo del Salaria Vescovio) a 51 e quarti i collinari a 48, che hanno scavalcato proprio il Salaria che ha 47 punti.

Allo stadio Fronti, successo di misura dei santamarinellesi che per 1-0 ai danni dell’Indomita Pomezia. Nella prima frazione, diverse le occasione da rete per i padroni di casa mentre i pometini hanno sussultato dopo aver colpito un palo. Nella ripresa, sebbene siano gli uomini di mister Daniele Fracassa, sono gli ospiti ad avere la possibilità di andare in vantaggio. Scampato il pericolo i rossoblu colpiscono la traversa con un tiro da fuori di Valerio Gentili e sei minuti dopo arriva il punto decisivo dai piedi di Francesco Brutti. Così l’allenatore a fine gara: «Era importante tornare a vincere dopo un lungo digiuno. Unico aspetto negativo la poca brillantezza nel giro palla. Tuttavia la partita è stata sempre in controllo, abbiamo gestito bene i loro attaccanti e potevamo andare in gol in diverse occasioni. Spero che questa sia la scintilla che ci rimetta in corsa, serviva questa iniezione di fiducia per disputare un finale di campionato importante. Adesso ci prepariamo al meglio per la trasferta di Borgo Palidoro».

Allo Scoponi, dopo due sconfitte consecutive, il Tolfa ritrova il successo facendolo in maniera perentoria e convincente ai danni del Civita Castellana. A dispetto del 5-2 finale, i collinari nel primo tempo hanno faticato a trovare pertugi contro una difesa civitonica rocciosa. Ci vuole un blitz alla fine della frazione a portare Edoardo Fagioli dal dischetto e sbloccare la partita. Il vantaggio rasserena i biancorossi che poi iniziano a giocare da par loro. Raddoppio di Martinelli al 5’ della ripresa cui fa seguito la doppietta di Miguel Vittorini e il secondo calcio di rigore di giornata, stavolta messo a segno dal centravanti biancorosso. Come accennato, il successo regala al Tolfa la quarta posizione in classifica ma domenica prossima di prospetta un’occasione ghiotta perché l’Ostiantica osserva il turno di riposo – mentre il Tolfa lo ha già fatto – e in caso di successo nella trasferta in casa della Longarina le distanze con la vetta potrebbero accorciarsi ulteriormente.