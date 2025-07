Santa Lucia, la Commissione Ambiente chiede massima trasparenza • Terzo Binario News

Si è svolta questa mattina una seduta della Commissione Ambiente del Comune di Civitavecchia, presieduta dal Consigliere Ismaele De Crescenzo per un primo approfondimento sul caso del Centro Chimico Militare di contrada Santa Lucia, attualmente al centro di un’inchiesta per disastro ambientale.

Alla seduta erano stati invitati i vertici della ASL RM4 e del Ce.T.LI. (Centro Tecnico Logistico Interforze), ma questi ultimi non hanno preso parte ai lavori.

La Commissione comprende perfettamente la delicatezza della situazione e il rispetto dovuto al segreto istruttorio nelle fasi iniziali di un’indagine così complessa.

Tuttavia, proprio per garantire il massimo della trasparenza nei confronti della cittadinanza e tutelare la sicurezza pubblica, ritiene fondamentale poter avviare un’interlocuzione di natura esclusivamente tecnica, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura.

Per questo motivo, nella giornata odierna, il sindaco Marco Piendibene, per quanto di sua competenza, ha inviato tre lettere ufficiali indirizzate allo Stato Maggiore dell’Esercito, ad ARPA Lazio e alla ASL RM4, per chiedere la condivisione di tutte le informazioni tecniche disponibili e l’attivazione di un confronto operativo sui prossimi passi. In particolare, nella lettera allo Stato Maggiore è stato richiesto di individuare un referente tecnico con cui il Comune possa interloquire, proprio per non mettere in difficoltà nessuno rispetto alle indagini in corso, ma per ricevere indicazioni chiare sui profili di sicurezza ambientale e sanitaria e garantire il diritto della cittadinanza ad essere informata.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla ASL RM4 e ai suoi rappresentanti, Franco Albé e Valentina Iannucci, per la totale disponibilità già manifestata in queste ore rispetto alle azioni di monitoraggio ambientale e sanitario da intraprendere.

La Commissione, si è svolta in un clima di piena condivisione tra maggioranza e opposizione. Era presente anche l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che ha ribadito la disponibilità degli uffici e ha messo a disposizione tutte le informazioni già in possesso dell’Assessorato.

Il presidente ha già fissato due nuove convocazioni, una per venerdì alle ore 11.00 dove Saranno auditi l’ACEA e l’Osservatorio Ambientale, un’altra il 5 Agosto con i vertici della ASL RM 4 e ARPA. Entrambe importanti per proseguire il percorso di approfondimento e comprensione del problema.

L’ Amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire con determinazione su una linea di trasparenza e collaborazione istituzionale, nel solo interesse della salute pubblica e della tutela del territorio.