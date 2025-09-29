Sangue sulla movida di Civitavecchia, giovane rischia l'amputazione di un arto • Terzo Binario News

Due ragazzi che litigano in un sabato notte a Civitavecchia. Niente di sorprendente se non fosse per l’esito della lite: uno dei due che finisce in ospedale rischiando di perdere un braccio.
I fatti si sono consumati al Pirgo con le circostanze ancora tutte da definire (aiuteranno forse le telecamere della videosorveglianza, in questo senso). A questo starebbe lavorando la Polizia.
Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, uno dei giovani avrebbe colpito la vetrata di un locale mandandola in frantumi ma con conseguenze fisiche gravissime: una lago di sangue e la corsa al San Paolo, con tanto di successivo trasferimento in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma proprio per le condizioni critiche dell’arto che rischia di essere perso.