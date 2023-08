Salvatore La Gatta di Pausa Caffè a Cerveteri chiude e va in pensione • Terzo Binario News

Da alcune settimane il negozio di Via Mazzini a Cerveteri era chiuso: Salvatore pronto a godersi del meritato relax

Da alcune settimane molti cittadini di Cerveteri si stanno domandando come mai Pausa Caffè, lo storico negozio di rivendita di cialde, capsule e macchinette del caffè sia chiuso.

In molti hanno pensato ad un meritato periodo di ferie, o ironicamente al fatto che Salvatore La Gatta, stia ancora festeggiando lo scudetto del Napoli, di cui da buon partenopeo, è grande tifoso.

In realtà non è così, Salvatore insieme a sua moglie Zuany ha scelto di chiudere il negozio e di godersi la meritata pensione.

Abbiamo deciso di raggiungerlo telefonicamente e scambiarci qualche chiacchiera.

“Si tratta di una decisione estremamente sofferta per me, ma sentivo che era giunto il momento di smettere e di andare in pensione – ha dichiarato Salvatore – in queste settimane in tantissimi mi hanno telefonato chiedendomi di ripensarci e non nego che per qualche momento l’idea di tirare nuovamente su la serranda mi è passata per la testa. Ma ho voglia di godermi di più i miei figli e mia moglie e perché no, anche di riposarmi un po di più. Non nascondo che il negozio mi manca, mi manca il contatto quotidiano con la gente, con la clientela storica, con gli amici che anche se non avevano bisogno di acquistare del caffè, passavano ugualmente per scambiare qualche chiacchiera, per parlare del più e del meno, per commentare l’attualità. Ovviamente, e questo lo dico soprattutto agli amici di sempre, rimarrò a Cerveteri e da buon napoletano quale sono, non farò mai mancare un buon caffè insieme ad una chiacchiera. Ci tengo comunque a ringraziare tutti per questi anni meravigliosi vissuti nel Centro Storico e per i tanti nuovi amici e compagni di vita incontrati in questo percorso”.

Una grande perdita da un punto di vista umano e commerciale quella di Salvatore La Gatta per il Centro Storico di Cerveteri. Sono trascorsi più di 5 anni quando in Via Mazzini, quel tratto di strada che da Via Agyllina porta proprio all’entrata del Municipio, aprì i battenti il suo “Pausa Caffè”.

Con simpatia, gentilezza ed infinita cordialità Salvatore ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella quotidianità di tantissimi cittadini oltre che nel contesto cittadino, diventando un punto di riferimento per tantissimi.

Buona pensione, Salvatore! Goditi il meritato riposo, le persone a te care e … non bere troppo caffè!