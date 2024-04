Sagra del Carciofo: 400mila su tre giorni, la Polizia arresta un uomo • Terzo Binario News

Un ladispolano sbronzo ha assaltato il camper degli agenti, in manette per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale

Si è conclusa una bella edizione della Sagra del Carciofo nella quale le presenze sono state importanti anche se a palazzo Falcone hanno gonfiato i numeri.

In un comunicati si è parlato di 500mila presenze mentre per il Commissariato – sui tre giorni dell’evento – sono state quantificate in 400mila.

Paralizzata Ladispoli fin dall’Aurelia con i treni presi d’assalto specie la domenica e la gente è rimasta fino alla sera per ammirare i fuochi.

Belle giornate, pubblicità partita mesi fa e spinta dalla Regione, voglia di uscire: tre ingredienti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Poi che la città si paralizzasse, perché incapace di assorbire un numero simile di presenze, e che si sono trovate nei guai le persone disabili – per le quali non si è pensato a un servizio dedicato – sono aspetti che hanno guastato la festa

Unica nota veramente stonata, l’arresto di un ladispolano ubriaco che ha pensato di avventarsi sul camper della Polizia. Gli agenti del Commissariato lo immobilizzato e poi ammanettato accusandolo di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.