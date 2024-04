"Quale Sanità Per Quale Salute", incontro di Si Ladispoli il 4 maggio • Terzo Binario News

L’ Art.32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Su questo principio è stato costituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) massacrato nel corso degli anni da diverse riforme legislative ed arrivare all’attuale proposta, in fase di approvazione in Parlamento, dell’ Autonomia Differenziata che metterà una pietra tombale su tutti i nostri diritti, non solo quelli legati alla salute per non dimenticare poi gli irrisori finanziamenti per la sanità pubblica mentre assistiamo ad un aumento dei fondi stanziati per gli armamenti e il rimpinguamento dei padroni della sanità privata.

Abbiamo intitolato l’evento “Quale Sanità Per Quale Salute” per affrontare vari aspetti da quelli sanitari a quelli sociali, da quelli ambientali a quelli dei diritti civili che vanno a costituire i punti della piattaforma elaborata dal Forum Per Il Diritto Alla Salute di Sinistra Italiana e Medicina Democratica per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale che torni a garantire i diritti costituzionalmente garantiti.

Affronteremo anche le problematiche legate alla sanità del nostro territorio ASLRM4.

Ne parleremo con sabato 4 maggio, ore 10.00 presso ACME Studio,

Via Aldo Moro, 53 a Ladispoli,

con:

Elisabetta Papini, Responsabile diritto alla salute- Sinistra Italiana Roma

Jones Mannino, Responsabile delle politiche per la sanità pubblica-Sinistra Italiana Lazio

Edoardo Turi- Medicina Democratica.

Interverranno

Alessandra Zeppieri, Consigliera regionale- Polo Progressista

Claudio Marotta, Consigliere regionale- Alleanza Verdi-Sinistra”.

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”