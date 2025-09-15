Sabato 20 settembre a Civitavecchia la prima assemblea provinciale M5S Roma Nord • Terzo Binario News

L’eurodeputata grillina Carolina Morace, che doveva partecipare, invece ha fatto sapere che non ci sarà

“Sabato 20 settembre alle ore 17,00 si terrà la Prima Assemblea Provinciale M5S Roma Nord presso l’Arena Pincio via Santa Fermina, 14 a Civitavecchia.

L’incontro vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti del M5S, tra cui la senatrice Alessandra Maiorino, il deputato Francesco Silvestri, il consigliere regionale Valerio Novelli, il coordinatore regionale Carlo Colizza e la coordinatrice provinciale Daniela Lucernoni, oltre all’assessore Enzo D’Antò e ai consiglieri comunali M5S di Civitavecchia.

Durante l’evento sarà presente una postazione del Network giovani locale e i coordinatori di Civitavecchia, Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino presenteranno un documento di sintesi delle tematiche proposte da tutti gli iscritti della provincia.

L’obiettivo è trasformare queste proposte in concrete azioni politiche. L’evento è ad ingresso libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare”.

M5S Provincia Roma Nord

“In riferimento all’annunciata Assemblea Provinciale Roma Nord del Movimento 5 Stelle, in

programma sabato 20 settembre a Civitavecchia, si comunica che l’Europarlamentare Carolina Morace del Movimento 5 Stelle – Gruppo The Left, non potrà essere presente all’evento per un improrogabile impegno in programma a Parigi dal 20 al 22 settembre, quale Componente del Comitato Tecnico della U.E.F.A., in occasione della Cerimonia di Premiazione del prestigioso riconoscimento del Pallone D’Oro 2025, Maschile e Femminile”.