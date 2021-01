Ruba la bici a bimbo disabile: la Polizia rintraccia il ladro - Terzo Binario News

Una brutta esperienza per un ragazzo affetto da patologie, proprio nell’ultimo giorno dell’anno. Nel primo pomeriggio di ieri il giovane, a spasso per Nettuno in sella alla sua bicicletta elettrica, si è fermato a bere ad una fontanella ed ha lasciato per pochi secondi il velocipede appoggiato ad un palo della luce. Proprio in quel momento un malvivente, cogliendo l’attimo, si è appropriato della bicicletta dandosi alla fuga.

Fortuna ha voluto che in quel momento i poliziotti a bordo della volante del commissariato di Polizia Anzio Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, hanno notato il ragazzo in difficoltà e, dopo essersi avvicinati a lui, questo con grande fatica, è riuscito a spiegare agli operatori quanto appena accaduto. Gli agenti immediatamente si sono posti all’inseguimento del malvivente e, con l’ausilio di immagini registrate da una telecamera e le informazioni acquisite da alcuni testimoni, sono riusciti in poche ore a rintracciare l’autore del furto e successivamente a recuperare la bicicletta in zona Corso Italia ad Anzio.

L’autore, un cittadino straniero, 30enne, è stato denunciato per furto aggravato. La bicicletta è stata restituita al giovane.