Botti di Capodanno a Roma: nove i feriti nonostante l'ordinanza - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

A Roma vietati fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti. Il divieto assoluto sarà in vigore a partire dalle 00,01 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 24 del 6 gennaio 2021: questo il contenuto dell’ordinanza firmata da Virginia Raggi, con Multe fino a 500 euro e sequestro amministrativo del materiale esplodente per chi contravviene al divieto. Esclusi dal divieto bengala, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. Alla fine, però, il conto è stato di nove feriti.

I casi, secondo quanto riportato dalla Polizia, sono stati registrati a Roma ma anche a Velletri e Frascati: si va da abrasioni alle mani a quelle corneali. Una persona ha riportato quindici giorni di prognosi per traumi contusivi al bulbo oculare.