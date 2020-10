Rotatoria disegnata e le auto ci passano sopra: è caos nel quartiere Pisana - Terzo Binario News

“Post muto. Ognuno faccia le sue considerazioni” è l’incipit del video sul gruppo Facebook ‘Sei della Pisana se’. Nelle immagini si vede la rotatoria tra via di Villa Troili, Via della Vignaccia, via Balzaretto e via S. Giovanni Eudes. Una rotatoria disegnata sull’asfalto, attraversata dalle vetture che passano.

L’8 ottobre la presidente del Municipio XII, Silvia Crescimanno, aveva detto: “Sono iniziati i lavori per realizzare la rotatoria attesa da tempo dai cittadini. Stasera i lavori sono terminati ed il quadrante della Pisana ha una viabilità un po’ più sicura”.

ROTATORIA VIGNACCIA EUDES.L’incrocio tra Via di Villa Troili, Via della Vignaccia, Via Balzaretto e Via S. Giovanni… Pubblicato da Silvia Crescimanno Presidente Municipio 12 – ex 16 Roma su Giovedì 8 ottobre 2020

Lorenzo Russo, presidente comitato di quartiere Pisana Vignaccia Quaroni, ieri ha detto: “Abbiamo inviato una mail urgente alla segreteria della presidenza e all’assessore alla Mobilità e Trasporti del XII Municipio per chiedere di intervenire di nuovo all’incrocio Eudes Balzaretto Vignaccia Troili e realizzare una rotatoria rialzata”.

“Inoltre abbiamo fatto notare che manca la segnaletica verticale (dare la precedenza) su Vignaccia Troili Eudes mentre su Balzaretto c’è uno stop (segnaletica verticale) e un “dare la precedenza” (segnaletica orizzontale). Nel sopralluogo di questa mattina il 95 per cento delle auto attraversava l’incrocio senza rispettare il disegno a terra. Speriamo intervengano il prima possibile”.