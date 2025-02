Rosaria Marino nuova dg dell'Asl Roma 4, ufficiale la nomina della Regione • Terzo Binario News

Incarico triennale in via Terme di Traiano, le congratulazioni del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene

A seguito dei pareri positivi espressi dalla commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare del Consiglio regionale, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti di nomina dei direttori generali di cinque Aziende sanitarie.

Si tratta di Livio De Angelis agli Istituti fisioterapici ospitalieri (Ifo) – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico; Angelo Aliquò all’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini; Rosaria Marino alla Asl Roma 4; Arturo Cavaliere alla Asl Roma 6;

Egisto Bianconi alla Asl Viterbo. Gli incarichi dei direttori generali hanno una durata triennale.

Il presidente Francesco Rocca augura buon lavoro ai nuovi direttori generali.

Il curriculum di Rosaria Marino

Nata a Roma il 27 luglio 1962, laureata sia in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Igiene e Sanità pubblica sia in Scienze della comunicazione pubblica e istituzionale. È stata commissario ad acta per il Consiglio di Stato e il Tar del Lazio, Direttore d’Area della Asl Roma 1 e del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Asl Roma 4 e A, oltre agli incarichi di Commissario straordinario e di Direttore generale di Arpa Lazio.

Gli auguri del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene alla nuova dg: “A nome dell’intera città di Civitavecchia, desidero rivolgere i miei più sentiti auguri alla Dottoressa Rosaria Marino, nuova Direttrice generale della ASL Roma 4. L’Amministrazione Comunale è pronta a collaborare in sinergia con la ASL Roma 4, presidio essenziale per il benessere collettivo e necessario nella quotidianità dei nostri cittadini. Sono fiducioso che un lavoro congiunto potrà portare a risultati concreti e duraturi. Auguro alla Dottoressa Marino un buon lavoro e un percorso ricco di risultati, certo che raggiungeremo traguardi importanti per la nostra comunità”.