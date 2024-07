“Risate in sala d’aspetto” alla Grottaccia di Ladispoli • Terzo Binario News

Nell’ambito del Summer 2024 a Ladispoli presso l’area La Grottaccia in via Rapallo 14 sabato 20 luglio alle 21 si esibiranno i Manonèunacosaseria in una esilarante spettacolo “Risate in sala d’aspetto”.

Tre diverse sale d’aspetto 2 perfetti sconosciuti 1 dialogo surreale in un mix di gags, equivoci e battute dove la realtà non è come si presenta.

La compagnia che si esibisce sul territorio ladispolano ormai da alcuni anni alternando commedie proprie e di altri autori, propone in questo spettacolo tre divertentissimi sketches con un filo conduttore: l’attesa in sala d’aspetto.

Lo spettacolo è gratuito fino a completamento dei posti disponibili.