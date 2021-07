Riqualificazione per la Strada dei Ristretti a Montalto - Terzo Binario News

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per ripristinare le strade del territorio. Sono infatti iniziati i lavori di sistemazione di Strada dei Ristretti nel capoluogo. La riqualificazione, con un quadro economico totale di 83mila euro, avverrà con la tecnica della depolverizzazione.

«Impegno preso – spiega l’assessore Giovanni Corona – e mantenuto con i cittadini. Come più volte spiegato l’intervento era stato inserito nella richiesta di finanziamento PSR alla Regione Lazio.

Non avendo ricevuto il contributo, ci eravamo presi la responsabilità di finanziare l’opera con fondi comunali. E così è stato. Ringrazio i residenti per la pazienza avuta. Dopo un periodo forzato e difficile di stop a causa della pandemia – conclude Corona – è partito finalmente anche il cantiere per la sistemazione di questa importante arteria, segno di un’amministrazione che quando prende un impegno lo fa in modo serio e concreto».

Informazioni viabilità

Con ordinanza n. 106 del 6 luglio 2021 la Polizia locale ha previsto: la chiusura al traffico veicolare su Strada dei Ristretti ad eccezione dei residenti dalle ore 7:00 del 6 luglio 2021 fino al termine dei lavori; dal termine dei lavori rimarrà interdetto il traffico ai mezzi superiori a 20 quintali, per i successivi 30 giorni.