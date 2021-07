Montalto in uno scatto, al via il concorso fotografico per valorizzare il territorio - Terzo Binario News

Fondazione Vulci in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro ha indetto un concorso fotografico “Montalto in uno scatto”. Un social photo contest aperto a tutti sulla pagina Facebook “Montalto Turismo e Cultura”, con l’intento di valorizzare il contesto locale attraverso le immagini.

L’iniziativa è volta a raccontare Montalto di Castro e il suo territorio coinvolgendo attivamente gli appassionati di fotografia attraverso immagini fotografiche che mettano in evidenza le bellezze del paesaggio, dell’arte, della storia e delle tradizioni, esaltando le emozioni e le sensazioni che questi possono trasmettere in uno scatto. Gli scatti implementeranno inoltre l’archivio fotografico del comune di Montalto di Castro e della Fondazione Vulci e saranno oggetto di eventuali pubblicazioni e/o mostre future.

L’avviso con le modalità di partecipazione gratuita al concorso e il modulo di adesione è possibile scaricarlo dal sito della Fondazione Vulci al seguente indirizzo: https://vulci.it/trasparenza/bandi-concorsi-e-avvisi/, nonché reperibili sulla pagina Facebook della Fondazione “ParcodiVulci Gli Amici” e su quella di “Montalto Turismo & Cultura”. Le immagini fotografiche, per un massimo di tre a partecipante, possono essere inviate fino al 15 agosto 2021 all’indirizzo email concorsofotograficomontalto@gmail.com

Al termine del periodo indicato (15 agosto 2021), una giuria tecnica composta da 3 membri valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate.

La giuria tecnica selezionerà 30 foto che verranno inserite nell’album della pagina Facebook “Montalto Turismo & Cultura” sulla quale tutti coloro che sono iscritti o si iscriveranno alla pagina avranno il ruolo di “Giuria social” e potranno esprimere la propria preferenza con un “Mi Piace”.

Gli autori delle 5 foto più votate verranno premiati: 1° premio € 700,00; 2° premio € 400,00; 3° premio € 200,00; 4° premio € 150,00; 5° premio € 50,00.

«Un progetto che ho fortemente sostenuto dopo aver constatato il grande interesse che tutta la cittadinanza e i numerosi turisti hanno mostrato verso questo territorio – dichiara Silvia Nardi, assessore al turismo – pubblicando sui propri profili social le immagini che raccontano le bellezze di Vulci, Montalto e Pescia Romana. Lavoriamo costantemente per far crescere il turismo ma è fondamentale anche il prezioso contributo di cittadini e turisti che con i loro scatti realizzano le migliori cartoline di questo meraviglioso territorio».

«Come presidente di Fondazione Vulci – aggiunge Gianni Bonazzi – ritengo che queste iniziative siano un’occasione per far conoscere il parco che offre panorami, paesaggi e colori che le diverse stagioni rendono sempre unici e affascinanti. Progetti come questo – conclude il presidente – stimolano la creatività e la curiosità su ciò che ci circonda e rendono tutti partecipi nella promozione del territorio».