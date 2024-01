Rinascimento di Vittorio Sgarbi sostiene Giulivi alle elezioni di Tarquinia • Terzo Binario News

Tarquinia: Rinascimento sarà presente nella coalizione di centro destra, con una propria lista alla prossima tornata per le amministrative, in nome della continuità con Alessandro Giulivi.

Il partito di Vittorio Sgarbi, Rinascimento, sarà presente nella coalizione di centro destra, alle prossime elezioni per il rinnovo della giunta comunale, a Tarquinia con una propria lista, è quanto dichiara il coordinatore regionale del partito, Dario di Francesco:

“Tarquinia già da tempo sta rilanciando e rivalutando se stessa, Alessandro Giulivi ad oggi è l’unico nome su cui convergere e puntare. Come partito in occasione del rinnovo della giunta saremo presenti con una nostra lista. Due grandi appuntamenti ci attendono, non solo il rinnovo della Giunta comunale, ma anche l’anno giubilare. Siamo un partito che nei punti programmatici, ha a cuore il patrimonio artistico, culturale ed una città come Tarquinia merita la nostra presenza- continua Di Francesco- alle scorse elezioni regionali abbiamo preso ben 18 mila preferenze, attestandoci in alcuni provincie ad essere il secondo partito, come avvenuto a Latina dove siamo stati il secondo partito più votato nella coalizione di centro destra, dopo Fratelli d’Italia. Per Tarquinia una nostra lista ci sembra un passaggio doveroso e naturale” conclude il coordinatore.