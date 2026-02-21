Rifiuti, Cna: si attende l’ufficialità della proroga al 15 settembre per l’utilizzo del Fir cartaceo • Terzo Binario News

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, si prospetta la possibilità di una proroga al 15 settembre 2026 per l’utilizzo del formulario rifiuti in formato cartaceo, con contestuale sospensione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei Fir (Formulario di identificazione dei rifiuti) al Rentri fino alla stessa data.

Anche se al momento restano in vigore tutte le indicazioni fornite fino a oggi, le novità sono state approvate attraverso alcuni emendamenti al decreto mille proroghe. Ma è bene sottolineare che non sono ancora applicabili, in quanto per entrare in vigore devono ricevere l’approvazione definitiva da parte del Parlamento e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Cosa che dovrebbe avvenire entro il prossimo 1 marzo.

