Riapertura del Centro Anziani a Cerenova, il Pd plaude la Mensurati • Terzo Binario News

Il circolo locale: “Arianna sempre in prima linea per non far sentir solo nessuno”

Sabato 27 Gennaio é finalmente tornato ad aprire le porte il Centro Anziani di Marina di Cerveteri. A seguito delle nuova normativa regionale il Comune di Cerveteri ha stipulato la convenzione con la Aps Caere Mare della Presidente Cinzia Bigioni consentendo di tornare operativa la struttura con tantissime attività in programma.

Un risultato importante per la nostra frazione marina raggiunto grazie all’impegno inarrestabile di Arianna Mensurati, Consigliera comunale del PD con Delega alle Politiche della Terza Età.

Grandissima la partecipazione di cittadine e cittadini che hanno accolto con entusiasmo l’offerta proposta dalla APS Caere Mare, a cui va il nostro più sentito ringraziamento.

Il Covid è stato più spietato con le persone sole e fragili. L’assenza di luoghi di aggregazione, di spazi di socialità hanno prodotto sofferenze non meno gravi di quelle sanitarie.

È va dato il merito ad Arianna Mensurati di essersi sempre spesa per non far sentire solo nessuno, sia durante la fase pandemica quando ha supportato gli anziani che avevano difficoltà a prenotare i vaccini, che dopo spendendosi per far riaprire tutti centri di aggregazione sul territorio. Prima Cerveteri e Valcanneto. Ora Cerenova.

Un impegno, quello nel campo sociale, prioritario per il Partito Democratico. A tal proposito vorremmo ricordare anche il lavoro svolto dalla Consigliera Comunale Antonella Di Cola, Delegata alle Politiche per l’inclusione, che ha lavorato su molteplici iniziative come il Regolamento che consentirà la costituzione della consulta delle disabilità, il primo Jet Ski Therapy a Campo di Mare, ecc…