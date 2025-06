Referendum a Santa Marinella, orari straordinari per l'anagrafe • Terzo Binario News

In occasione dei referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025, l’ufficio elettorale del Comune di Santa Marinella osserverà orari di apertura straordinaria allo scopo di garantire il voto a tutti i cittadini residenti.

Gli uffici di Lungomare Marconi saranno a disposizione per il rilascio, il duplicato e il rinnovo della tessera elettorale. Gli orari di apertura

· dal lunedi’ 03/06/2025 al giovedi’ 05/06/2025 dalle ore 09,15 alle ore 12,15 e dalle ore 15,15 alle ore 17,15;

· venerdi’ 06/06/2025 dalle ore 09,00 alle ore 17,30

· sabato 07/06/2024 dalle ore 09,00 alle ore 18,30;

· domenica 08/06/2025 dalle ore 07,00 alle ore 23,00;

· lunedi’ 09/06/2025 dalle ore 07,00 alle ore 15,00

Si comunica inoltre che la sede del seggio elettorale (Scuola Centro) sez. 6- 7-8-9 sarà temporaneamente trasferita in via Cicerone 23 presso i locali del Plesso Scolastico Ist. San Benedetto (Benedettine)

Gli uffici fanno inoltre sapere che gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali da rendere impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche con l’ausilio del trasporto pubblico, possono avvalersi del voto domiciliare.

Gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati della mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che non potrà esercitare tale funzione per più di un elettore diversamente abile.

Nel giorno delle elezioni il Comune di Santa Marinella mette a disposizione il servizio offerto dalla associazione di volontariato C.R.I. Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio elettorale al n. 0766.5385 512/ 508 509 505 507 PER INFORMAZIONI : Ufficio Elettorale sito in Lungomare G. Marconi n. 101