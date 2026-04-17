Raul Marian Costea è la vittima dell'Aurelia a Ladispoli • Terzo Binario News

Il 26enne lascia due figli, il ricordo della consigliera ladispolana Manuela Risso

Raul Marian Costea di 26 anni è la vittima dell’incidente di ieri sull’Aurelia a Ladispoli all’altezza di Olmetto Monteroni.

Viveva a Ladispoli e lascia due figli.

Il ricordo della consigliera comunale Manuela Rosso, molto legata al giovane: “Buon viaggio, tesoro di zia. Si di zia, come mi chiamavi tu. Un immenso dolore ha invaso il mio cuore. Non ci posso credere. Sentite condoglianze alla tua famiglia. Riposa in pace tesoro e che la terra ti sia lieve”.