Rapina in farmacia: mascherato da clown e armato scappa con i soldi • Terzo Binario News

Paura in farmacia ieri a Ostia. Un uomo di 30 anni – nato nei Paesi Bassi – con una maschera da clown sul volto e armato (aveva con sé un coltello e una pistola giocattolo con il tappo rosso dipinto di nero) e’ entrato nell’attività situata in via della Stella Polare, verso le 13,20.

Dopodiché ha “prelevato” il contante (642 euro) e alcuni prodotti. Quindi è salito su un autobus, nel tentativo di far perdere le sue tracce.

I poliziotti, però, lo hanno raggiunto in via Vincenzo Vannutelli e bloccato.