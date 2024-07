Infastidito da un clochard spara in aria e poi gli brucia le masserizie • Terzo Binario News

Infastidito da un clochard ha sparato tre colpi in aria, con una pistola risultata essere a salve, priva del tappo rosso. E poi ha dato fuoco alle masserizie del senza fissa dimora. Paura in via dei Frentani a San Lorenzo tra il 13 e il 14 luglio.

La segnalazione giunta alle forze dell’ordine è quella di aver sentito degli spari. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un 33enne italiano, che aveva con sé l’arma a salve. L’uomo ha poi raccontato di essere disperato, per la presenza da tempo di quel senza fissa dimora, che creerebbe disturbo e che addirittura si sarebbe spogliato pure davanti sua moglie.

Il 33enne è stato poi denunciato per incendio illecito di rifiuti, possesso abusivo di armi atte a offendere, esplosioni pericolose.