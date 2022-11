Quest'anno a Tarquinia Babbo Natale arriva in mongolfiera • Terzo Binario News

A Tarquinia quest’anno Babbo Natale arriva… in mongolfiera! Sta per iniziare il periodo festivo più emozionante e suggestivo dell’anno e la città tirrenica è pronta a vestire il suo abito migliore, offrendo a cittadini e visitatori eventi, iniziative e sorprese.

Cominciando proprio con la grande novità del Natale 2022: per tre pomeriggi, infatti, Campo Cialdi – uno dei luoghi con la vista più suggestiva sulle torri della città – ospiterà un grande pallone aerostatico con a bordo proprio Babbo Natale, pronto nell’occasione a offrire ai visitatori un’esperienza unica, con un affaccio mozzafiato dalla città sino al mare!

Non sarà certo questo l’unico punto esclamativo di queste festività a Tarquinia: mentre i negozi inizieranno a riempire le loro vetrine dei colori della festa – e la città vedrà le sue strade accendersi di speciali luminarie a risparmio energetico, per evitare sprechi in questo complicato frangente storico – il Comune, in collaborazione con l’associazione culturale Viva Tarquinia e altre realtà associative del territorio, sta predisponendo un ricco calendario di eventi e iniziative.

Bisognerà ancora attendere qualche giorno per veder svelati i dettagli di un programma che nasce con l’idea di animare il centro cittadino e rendere la città una delle mete più attraenti nel corso delle settimane a cavallo del Natale e sino ad inizio gennaio, spaziando dalla musica allo sport, dalla cultura allo spettacolo: un motivo in più per visitare le bellezze cittadine, rese ancora più magiche dalla straordinaria atmosfera del periodo più bello dell’anno.