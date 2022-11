Teatro, tutto pronto per la stagione al "Lea Padovani" di Montalto: spettacoli per grandi e piccoli • Terzo Binario News

Tutto pronto per la nuova stagione teatrale 2022/2023 del “Lea Padovani” di Montalto di Castro. Sette gli spettacoli di prosa in abbonamento e tre gli spettacoli della rassegna “A teatro con mamma e papà” rivolti ai bambini.

L’8 dicembre, alle ore 18 il teatro apre le porte con lo spettacolo “Gli elfi di Babbo Natale” dell’Associazione Culturale Fantateatro rivolto ai bambini a partire dai 3 anni che ci farà fare un tuffo nella magica atmosfera del Natale. Un viaggio nella poesia, nella dolcezza, ma anche tanta musica e divertimento, acrobazie e danze mozzafiato, vengono ambientate all’interno della colorata scenografia che rappresenta la casa di Babbo Natale.

Il 10 dicembre ore 21 Paolo Triestino, Daniela Scarlatti con Emanuele Barresi aprono invece la stagione di prosa con “Que Serà” un capolavoro di Roberta Skerl: uno straordinario racconto di amicizia e di vita.

L’8 gennaio 2023 ore 18:00 Sabina Guzzanti, che firma anche testo e regia, e Giorgio Tirabassi saliranno sul palcoscenico con “Le verdi colline dell’Africa”, uno spettacolo provocatorio sul rapporto tra scena e pubblico.

Il secondo appuntamento della rassegna “A Teatro con Mamma e papà” è con “La Bella e La Bestia” il giorno 22 gennaio alle ore 18, una fiaba che affascina grandi e bambini. Lo spettacolo affronta il tema della bellezza interiore con ironia e divertimento, senza però trascurare la poesia del messaggio che racchiude la fiaba: “la bellezza delle persone risiede nel cuore”. Il 17 febbraio ore 21 sarà la volta di Lodo Guenzi protagonista di “Trappola per Topi” di Agatha Christie una commedia “gialla” senza tempo e di straordinaria efficacia scenica.

Ultimo appuntamento per le famiglie è con “Peter Pan e Wendy” il 19 febbraio alle ore 18: Peter Pan si trova ad affrontare una nuova e inedita avventura ambientata nei magnifici scenari dell’Isola che non c’è. Al suo fianco la piccola fatina Trilli e questa volta anche Wendy e i suoi fratelli. Insieme a loro Peter Pan affronterà di nuovo il “terribile” Capitano Uncino, suo acerrimo nemico, che vive sulla nave con i pirati ed ha una paura tremenda del coccodrillo che gli ha mangiato la mano.

Il 25 febbraio ore 21:00 sarà invece la volta di Enzo Decaro in “Non è vero ma ci credo” del grande Peppino De Filippo con la regia di Leo Muscato che pur lasciando invariati i contenuti originali, lo arricchisce con un finale “filosofico” per rendere più credibile il ravvedimento del protagonista e porre l’attenzione sull’universale “valore” del diritto alla felicità.

Il 18 marzo ore 21 ritorna anche Lino Guanciale che con Francesco Montanari porta in scena “L’uomo più crudele del mondo” che parte dall’assunto: Fino a dove può spingersi la crudeltà dell’uomo?

A seguire il 26 marzo ore 21 Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta con “la Parrucca”, comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono Natalia Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana.

La stagione di prosa si concluderà il 20 aprile ore 21:00 con lo spettacolo “Bloccati dalla Neve” con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere: una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità.

La stagione teatrale che anche quest’anno vede coinvolti molti artisti di fama nazionale ed internazionale è organizzata dal Comune di Montalto di Castro in collaborazione con Atcl, Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

La campagna abbonamenti è già aperta da novembre con i rinnovi e con i nuovi abbonamenti, lo sarà fino al 9 dicembre.

Per tutte le informazioni inerenti il costo dell’abbonamento e del biglietto di ogni singolo spettacolo è possibile contattare il Teatro Lea Padovani al numero 0766870115 oppure scrivendo a teatroleapadovani@comune.montaltodicastro.vt.it, oppure visitando il sito www.teatroleapadovani.it e la pagina facebook “teatro comunale Lea Padovani”.