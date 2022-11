"Diade negata": si parla del libro di Passaro sabato alla Pinacoteca di Tolfa • Terzo Binario News

Sabato 3 dicembre, alle ore 17, nella Pinacoteca comunale di Tolfa G.Pierantozzi, sarà presentato il libro la “Diade negata” di Antonio Passaro. Il libro vuole evidenziare l’incidenza della relazione madre bambino nei primi due anni di vita, per lo sviluppo degli aspetti percettivo-motori, cognitivi e proto-simbolici. L’importanza di una relazione positiva è la base per lo sviluppo della personalità di ogni bambino.

Ma cosa accade quando il bambino non vede?

Quando é presente una condizione di cecità o di grave compromissione della funzione visiva, i due agenti della Diade possono vivere in mondi separati che non si incontrano, due entità che pur stando vicine non riescono a relazionarsi: una diade negata.

Quando la presenza di fattori disturbanti impedisce una corretta relazione, l’azione preventiva e precoce sulla figura materna e sul contesto genitoriale potrà impedire l’insorgere di pericolose “devianze” nello sviluppo.

Il testo si caratterizza per un insieme di riflessioni sul mondo della minorazione visiva, indicando e consigliando strategie educative utili ed efficaci per ricostruire una corretta relazione diadica.

La particolarità del tema indica come il testo si rivolga in primo luogo agli operatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia, ai terapisti della neuropsicomotricità, ai terapisti familiari e agli operatori domiciliari oltre che ai genitori stessi; può rappresentare, inoltre, una guida utile per i responsabili delle sezioni territoriali, dell’UICI per i problemi della pluridisabilità.

Dialogherà con l’ autore l’ assessore alla cultura Tomasa Pala, interverranno Mario Sartorelli per la sezione UICI di Civitavecchia, le insegnanti Michela Bentivoglio per la Scuola Primaria e Angela Fiatone per la Scuola Secondaria. Sarà un momento di confronto e riflessione sulle esperienze,sulle difficoltà e le buone prassi sperimentare.