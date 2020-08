Quartaccio: rifiuti a fuoco in strada, la segnalazione - Terzo Binario News

Rifiuti abbandonati in strada e avvolti dalle fiamme. La denuncia è di Giovanni Mecozzi (Quartaccio nel cuore) che ha segnalato un episodio avvenuto sabato sera in via Andersen a ridosso delle case popolari.

“Quei secchioni sono troppo esposti. Ultimamente c’erano materassi e mezza cucina – ha detto Mecozzi – noi chiediamo da tempo una modifica. In altri punti, come Torresina, Podere Zara, Podere Trieste c’è la differenziata. In via Andersen no. E quel punto diventa luogo dove versano rifiuti chi arriva da altre zone”.