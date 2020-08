Somministrazione abusiva a Fiumicino: chiuso market - Terzo Binario News

Nella serata del 31 luglio è stata imposta la cessazione dell’attività di somministrazione esercitata abusivamente da un Market di Lungomare della Salute, a Fiumicino.

Quest’ultimo esercizio commerciale era stato già sanzionato e chiuso per qualche settimana lo scorso mese di giugno poiché durante i controlli, gli agenti avevano accertato che venivano palesemente eluse le norme sul distanziamento sociale, in quanto decine di giovani si accalcavano per acquistare cibi e bevande alcooliche.

Inoltre, era stato constatato che i panini, venduti ai ragazzi, venivano confezionati con salumi, formaggi e nutella scaduti di validità, con grave rischio per la salute.