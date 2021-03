Puntano la vittima e rubano la valigia - Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione e della Sezione Operativa della Questura, in servizio per la prevenzione e repressione dei reati all’interno della Stazione Termini, hanno proceduto all’arresto di E.A. e M.I., algerini rispettivamente di 22 e 25 anni, con precedenti di polizia. È successo alle 9 del 23 marzo in piazza dei Cinquecento.

I due malviventi, notati dai poliziotti in atteggiamento sospetto, sono stati seguiti a distanza e, giunti all’altezza della galleria centrale, mentre uno dei due fungeva da palo, l’altro, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, gli sottraeva la valigia. Inutile il tentativo di fuggire: inseguiti dai poliziotti, sono stati fermati.

A quel punto i due hanno iniziato a dimenarsi, tentando di fuggire, ma sono stati bloccati. Perquisiti, indosso al 22enne è stata rinvenuta una carta di debito risultata rubata poche ore. Arrestati entrambi, il primo dovrà rispondere di furto aggravato in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito mentre l’altro di furto aggravato in concorso.