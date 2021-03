Precipita dalla finestra per fuggire dall'incendio: morta anziana - Terzo Binario News

Incendio in via di Monserrato, all’altezza del civico 111. L’episodio è accaduto mercoledì 24 marzo alle 8,30. Il rogo ha interessato un appartamento, posto al terzo piano di una palazzina, dove si trovavano due coniugi. La donna, 74 anni, è morta: l’anziana ha cercato di fuggire dalle fiamme precipitando dalla finestra e cadendo nel cortile interno: per lei non c’è stato niente da fare.

Il compagno, 67 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto la Polizia e i Vigili del fuoco. Il locale è stato dichiarato inagibile. Pompieri presenti con tre Aps, due botti, un’autoscala , carro teli, carro autoprotettori, capoturno provinciale e Funzionario di guardia.

Le Pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre a fornire ausilio ai Vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza l’area, provvedendo a a chiudere la strada , da Piazza Santa Caterina della Rota. Chiusa anche Via dei Farnesi,

