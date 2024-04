Pulizia straordinaria delle spiagge di Campo di Mare: la città si prepara all’arrivo dei villeggianti • Terzo Binario News

Il Sindaco Gubetti: “Iniziata la rimozione dei rifiuti, poi spetterà ad ognuno di noi mantenerle pulite”

Le spiagge di Campo di Mare si preparano all’estate.

Hanno preso il via questa mattina infatti le operazioni di pulizia straordinaria dell’arenile, che per tutta l’estate sarà curato come di consueto dal personale della Multiservizi Caerite S.p.a.

“Come ogni anno, in vista del ponte della Festa della Liberazione, iniziamo a lavorare per rendere le nostre spiagge puliti, accoglienti e sempre più appetibili a residenti e villeggianti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – abbiamo cominciato dalle prime luci dell’alba, con la rimozione dei rifiuti che durante l’inverno si sono accumulati sull’arenile e proseguiremo nei prossimi giorni anche con il posizionamento delle passerelle per consentire alle persone con disabilità motorie di fruire ugualmente del nostro mare. Un mare di qualità, che viene costantemente monitorato dal Ministero dell’Ambiente e che grazie al nostro lavoro, iniziato già dalla precedente esperienza amministrativa in cui ricoprivo il ruolo di Assessore all’Ambiente, oggi possiamo definire pulito e degno di una città a vocazione balneare come la nostra”.

“Sperando che il meteo ci sia di aiuto e si stabilizzi – prosegue il Sindaco Gubetti – già nei prossimi giorni i nostri operatori ci consegneranno delle spiagge pulite: spetterà poi a noi, alla nostra educazione far sì che rimangano tali. Ogni rifiuto, ogni singolo rifiuto abbandonato sulla spiaggia, finisce in mare, generano un danno enorme per tutti: per il nostro ecosistema e per noi stessi”.