Promozione turistica, nasce il brand "Etruskey": presentato il logo de "La Terra dei Re" • Terzo Binario News

Una realtà nata per valorizzare la terra degli Etruschi, il litorale laziale e il suo splendido entroterra, un’iniziativa frutto della passione per il territorio di ben 12 comuni e 33 soggetti privati, un progetto ideato per immergersi a 360 gradi nelle bellezze artistiche e naturalistiche dell’Etruria Meridionale, comprenderne l’affascinante storia e scoprirne tutti i segreti: questa è la D.M.O Etruskey.

Sabato 12 e domenica 13 Novembre, presso la location mozzafiato del Castello di Santa Severa, si è svolto l’evento “Open Etruskey”, in cui è stata presentata la D.M.O al pubblico con una conferenza stampa i cui principali relatori sono stati Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio; Letizia Casuccio, presidente della D.M.O Etruskey; Stefano Landi, Destination Manager della stessa; Maria Elena Rossi, Direttore Marketing e Promozione ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e Leonardo Tosoni, Art Director di Skylab Studios.

Skylab Studios, l’agenzia di comunicazione che si è occupata di realizzare il marchio e la Brand Identity della D.M.O, ha partecipato ad entrambe le giornate dell’evento, esponendo al pubblico presente e ai sindaci di tutti i comuni della D.M.O l’idea, lo sviluppo e la realizzazione del logo di Etruskey fornendo un interessante insight sul lavoro creativo che ha portato alla creazione dell’immagine aziendale dell’associazione.

“Una grande responsabilità e un onore firmare l’immagine che accompagnerà i 12 comuni che rappresenteranno l’Etruria Meridionale nei prossimi anni con l’obiettivo di ricostruire e sviluppare il settore turistico nelle principali fiere internazionali di uno dei territori più ricchi di storia del Paese.” – spiega Leonardo Tosoni, art director e fondatore di Skylab Studios – “ Per farlo, siamo partiti proprio dalla storia prendendo in prestito dal visionario popolo degli etruschi la tecnica orefice della granulazione dell’oro, 3 dei re di Roma e i colori della terra e degli incredibili tramonti. Il nome poi è una vera e propria “chiave”, la chiave che serve ad aprire le porte di questo territorio meraviglioso, che noi abbiamo il privilegio di poter chiamare casa.”

“Etruskey è un’iniziativa molto importante per tutto il nostro territorio, per accorpare insieme le varie tipicità e le unicità che contraddistinguono il litorale dell’alto Lazio e anche l’entroterra.” – dice Marco Piastra, direttore marketing di Skylab Studios. – “La diversità sta proprio nella capacità di unire tante anime diverse, tante realtà pubbliche e private, e lanciare al mercato mondiale un messaggio univoco.”

Per spiegare al pubblico cosa sia veramente Etruskey, quale sia la sua forza e gli elementi chiave e strategici del progetto, sono in corso le riprese di un trailer promozionale della D.M.O realizzato dal team di Skylab Studios con la regia di Alessandro Passamonti. Questo video emozionale fungerà da spot per l’associazione e sarà in grado di trasportare nei territori mozzafiato dell’Etruria e delle sue secolari tradizioni. Sarà un’ulteriore chiave di accesso al tesoro degli Etruschi e al loro prezioso patrimonio culturale e artistico.