Promozione, Tolfa e Santa Marinella chiamate al riscatto • Terzo Binario News

I collinari ospitano la Pescatori Ostia, i rossoblù nella tana dell’Ostiantica

Dopo essersi leccate le ferite per le rispettive sconfitte. Oggi Tolfa e santa Marinella tornano in campo per la terza giornata del girone A di Promozione.

I collinari ospitano dalle 15.30 la Pescatori ostia mentre i rossoblù sono di scena sul campo dell’Ostiantica dalle 11.

Allo Scoponi arriva l’undici lidense che viene dalla retrocessione dall’Eccellenza e che vorrebbe ritornare nella massima categoria regionale.

Per adesso i gialloverdi hanno incamerato un punto, frutto del pareggio interno con il Cerveteri. Nell’esordio in campionato a Capranica invece è arrivata una sconfitta per 2-0.

Simile il cammino dei biancorossi che, dopo il pareggio nel derby alla prima giornata, domenica hanno perso a Palocco. Qualche problema di formazione per mister Roberto Macaluso, visto che Mundo è alla terza giornata di squalifica delle quattro da scontare; Santi ieri ha effettuato la risonanza magnetica per la lussazione della spalla e l’assenza di dolore fa ben sperare e Magloire è rimasti vittima di una ricaduta a seguito delle noie muscolari già accusate. «Sono un undici strutturato – afferma Macaluso – e contro di noi rientrerà Masciangelo. La Pescatori ha tradizione e lotterà per il vertice. L’inizio di stagione del Tolfa si conferma impegnativo. Dopo l’ottima prestazione contro il Santa Marinella, domenica siamo andati così così a Palocco. L’errore adesso sarebbe quello di fremere per risultato e gol invece non deve esserci nessuna frenesia. Meglio provare il lavoro settimanale e la vittoria arriverà. Vogliamo fare punti pesanti e risalire la classifica, fermo restando che bisognerà anche guardare a mercoledì, con i turni iniziali di Coppa che risultano sempre problematici» la conclusione di Macaluso.

Sul fronte Santa Marinella mister Daniele Fracassa suona la carica: «La sconfitta contro il Salaria Vescovio è smaltita di testa, se lo sarà anche nelle gambe lo stabilirà il campo. Serve una risposta forte e domenica contro l’Ostiantica l’occasione è giusta per riscattarci. Loro hanno in campo Sesta, l’ex santamarinellese Palermo ma nel complesso è una squadra collaudata. Hanno ottenuto 6 punti e sono in salute e starà a loro il compito di imporsi e a noi quello di rincorrere. Guai a ripetere l’atteggiamento sbagliato di domenica, arrendevole e remissivo. Dovremo essere propositivi e coraggiosi». Gaudenzi assente quasi sicuro per una botta all’anca. Dopo il campionato, come si accennava ecco che arrivano i 32esimi di finale di Coppa Italia di Promozione mercoledì alle 15.30. Il Tolfa sarà ancora alla Pacifica, dove arriverà lo Junior Football Club Civita Castellana. Per il Santa Marinella invece seconda trasferta consecutiva, stavolta in quel di Aranova dove affronterà il Borgo Palidoro.