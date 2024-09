Al via la C1 di futsal, in campo Civitavecchia e Santa Severa • Terzo Binario News

Rossoblù in casa contro la Lidense, neroverdi nella tana del Casalotti

Al via oggi la stagione 2024-2025 del futsal con la C1 che vede in campo il Civitavecchia, che ospita la Lidense, mentre il Santa Severa sarà di scena nella tana della Verdesativa Casalotti. Entrambe le partite iniziano alle 15.

Le due formazioni del comprensorio sono state inserite nel girone B ma è un dettaglio: le squadre che affrontano sono romane, lidensi e dei Castelli. Diverse le ambizioni che muovono i rispettivi quintetti: quello rossoblù vuole conquistare quella serie B che finora è stata sempre solo un sogno; i neroverdi, dopo la retrocessione della passata stagione con successivo ripescaggio, vogliono mantenere la categoria.

L’esordio dell’Ivan Lottatori non è dei più semplici per i civitavecchiesi: infatti arriva la Lidense, una delle formazioni che insieme ai locali e al La Pisana, punta al salto di categoria. Subito un crash test utile a capire come può collocarsi la formazione di Vincenzo Di Gabriele. «La squadra è chiamata subito a uno scontro diretto che vale tre punti – dice il mister – e andremo in campo per cercare di vincere, ma sarà complicato perché comunque loro hanno allestito una rosa molto forte». Per quanto riguarda la formazione, qualche assenza c’è. Il portiere Luigi Aruanno soffre di un malanno al ginocchio mentre Diego López sta recuperando dall’operazione. Assente anche Manuel Morra ma era già previsto. «Penso che entrambi gli infortunati saranno indisponibili e per questo è previsto l’esordio del nuovo portiere Simone Schiavi, che perde il posto di Aruanno. Il fattore campo? È un aspetto che alla fine può fare la differenza in questo campionato. Loro si stanno allenando sul parquet perché giocano in un palasport, perciò dovremmo far valere il sintetico di casa in tutte le partite a Borgata Aurelia. Se vogliamo vincere il campionato, nelle gare interne non possiamo permetterci di sbagliare». Chiusa la preparazione, si comincia a fare sul serio guardando all’obiettivo finale: «Fermo restando che si vuole disputare un campionato di vertice, con la prima classificata promossa direttamente, ci sono poi tre posti per i play-off. Noi in un modo o nell’altro dobbiamo cercare di portare il Civitavecchia in serie B. Le carte in regola ci sono a livello di squadra e finora ci sono state amichevoli anche importanti con società di categoria superiore, nelle quali abbiamo tenuto bene il campo. Penso che la squadra sia costruita bene» la conclusione di Vincenzo Di Gabriele.

Sul fronte santaseverino, esordio è a Casalotti, sul campo di una delle squadre che C1 è ormai una presenza costante. Per Jeanpier Gaone e compagni l’occasione di riscattare la retrocessione della primavera scorsa, per quanto arrivata solo dopo uno scontro diretto di play-out. Per qualche mese ci sarà da giocare sul sintetico civitavecchiese dell’Uliveto – dove si è svolta tutta la preparazione – nell’attesa che il PalaDeAngelis torni agibile. Intanto c’è da affrontare la Verdesativa con mister David Delluniversità che quest’anno si trova ad allenare una rosa rivoluzionata rispetto a quella della stagione scorsa.

Il Santa Severa Futsal si appresta ad affrontare la sua seconda stagione nel massimo campionato regionale e lo fa con una squadra totalmente rinnovata.

Mister Delluniversità commenta così in vista dell’esordio in campionato della sua squadra.

“Abbiamo una squadra quasi totalmente nuova, molto giovane ma con tanta voglia di far bene. Ci vorrà del tempo perché la categoria è molto dura e impegnativa ma ce la metteremo tutta per adeguarci al campionato e raggiungere quel traguardo che è la salvezza.

Il gruppo è unito e compatto, potremmo pagare un po’ di inesperienza specialmente all’inizio, ma siamo tutti fiduciosi di poter far bene.”

Il Santa Severa Futsal si presenta all’appuntamento con alcune defezioni importanti quali Cavedal, De Paolis e Balistreri, ma l’obiettivo rimane quello di fare punti.