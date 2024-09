Promozione: esordio interno per il Santa Marinella, Tolfa a Palocco • Terzo Binario News

Seconda giornata di Promozione e nel girone A per Santa Marinella e Tolfa ci sono altre due sfide niente male (entrambe con inizio alle 11) dopo il derby di domenica scorsa terminato 1-1.

I rossoblù esordiscono allo stadio Fronti affrontando l’Atletico Salaria Vescovio mentre i collinari si recano nella tana del Palocco.

L’espulsione del portiere Daniele Paniccia durante il derby monte-mare costringe mister Daniele Fracassa in qualche modo ad accelerare il rientro fra i pali di Luca Ciaccia, che sta curando la frattura della falange di un dito.

Ma la gara è importante e il numero 1 non può mancare. Rientra anche il difensore Valerio Gentile, che ha scontato la giornata di squalifica, e per lui è possibile un impiego a partita iniziata. Dunque è probabile che l’undici iniziale sarà composto da Ciaccia, capitan Gallitano, Caforio, Serpieri e Monteneri; in mediana Cuomo, Tranquilli e Gaudenzi, in attacco Tabarini, Trincia e Cerroni. «Del Salaria Vescovio – dice Fracassa – so che si tratta di una squadra attrezzata, arrivata seconda l’anno scorso e che presenta giocatori importanti ed esperti come l’ex nerazzurro Gabriele La Rosa, con allenatore un profilo navigato come quello di Stefano Iannotti. Immagino una gara difficile: la settimana scorsa, vincendo al Salaria Sport Village, il Pianoscarano ha fatto un colpaccio inatteso. Sia il Santa che il Salaria sono squadre che vogliono essere protagoniste e nelle prime due-tre giornate è frequente che capitino delle sorprese. Chi ha cambiato molto ha bisogno di un tempo di assestamento per poi partire». A dirigere l’incontro è stato chiamato Emiliano Pizzicannella di Ciampino, assistito da Andrea Martucci ed Eros Harzi entrambi di Ostia Lido.

Sul fronte Tolfa, la trasferta presenta insidie sia per l’avversario che per il terreno di gioco. «Bisognerà adattarsi adattarsi subito al campo in terra di via Partenio di Nicea – dice mister Roberto Macaluso – e va preparata una partita gagliarda, di battaglia contro un undici che dovrebbe essere lo stesso che l’anno scorso ha ben figurato. Poi serve prendere ritmo per darci continuità». La preoccupazione per l’infortunio di Magloire è rientrata ma è stato fermo una settimana e andrà in panchina solo se necessario. Poi c’è il dubbio sull’impiego di Miguel Vittorini, che però ha fatto bene subentrando a gara in corso. Mundo è alla seconda giornata di squalifica su quattro. «Domenica abbiamo creato tanto ma bisogna segnare risultando meno belli ma più cinici» la conclusione di Macaluso.

La formazione iniziale dovrebbe prevedere De Clementi in porta, Santi, capitan Roccisano, Salvato e Ficorella dietro, in mezzo Bevilacqua, Nuti e Pasquini, davanti Martinelli, Fagioli e Pangi. Per la gara è stato designato Leonardo Marini di Latina, che avrà come guardalinee i due apriliani Valerio Santese e Francesco Quirino Prosperini.