Alla Futsal Civitavecchia ecco un nuovo portiere: è Simone Schiavi ex Grande Impero • Terzo Binario News

Per rossoblù e Santa Severa girone B e calendario: esordi in casa rispettivamente con Lidense e Santos

(foto Calcio a 5 Live) Esordio interno in campionato sia per la Futsal Civitavecchia che per il Santa Severa. Il 21 settembre i rossoblù ospiteranno all’Ivan Lottatori la Lidense mentre i neroverdi attendono lo Sporting Club Santos.

In questo caso si gioca a Civitavecchia perché il PalaDeAngelis è ancora indisponibile e la sorte ha voluto che i santaseverini ricominciassero esattamente da dove avevano lasciato. Infatti contro la formazione romana, nella scorsa stagione, si era disputato (e perso) il play-out che il quintetto di David Delluniversità aveva agguantato per i capelli.

Le due società del Litorale sono state inserite nel girone B (che corrisponde a Roma e Lazio Nord) e affronteranno Bracelli Club, Cccp, Casalotti, Lidense, La Pisana, Santa Gemma, Parma Letale, Polisportiva Ciampino, Pro Calcio Cecchina, Sporting Santos, Tc Parioli e Vigor Perconti. Un raggruppamento che nasconde mille insidie ma anche con avversari che la squadra allenata da mister Vincenzo Di Gabriele conosce già avendoli affrontati spesso nelle ultime stagioni. Dopo la Lidense, la prima trasferta per gli uomini di Vincenzo Di Gabriele sarà sul campo del Bracelli Club mentre il Santa Severa andrà al PalaTorrino per affrontare la Cccp 1987. Diverse le ambizioni dei due club: quello civitavecchiese ha allestito una squadra di livello assoluto che punta dritto alla promozione in serie B; quello della frazione di Santa Marinella è più rudente e vorrebbe raggiungere la salvezza.

«Sono tante le squadre forti – ammette mister Di Gabriele – con Lidense, noi e La Pisana su tutte. Vedo bene Santa Gemma, Tennis Club Parioli e i lidensi del Parma Letale. Siamo andati bene nell’amichevole giocata al PalaOlgiata contro l’Aranova, con tre tempi e i primi due si sono chiusi sul 3-0 per noi con gol di Proietti, Morra e Mondelli. Con i 2008 in campo nell’ultimo parziale è finita 4-3 per loro ma va benissimo così». López è clinicamente guarito e gli ci vorrà un mesetto per ripotenziare il muscolo, sarà pronto per l’inizio di ottobre ma già si allena. Per l’esordio in campionato mancherà pure Morra.

Intanto in rossoblù c’è l’ultimo nuovo acquisto (che ha giocato contro l’Aranova). Si tratta del portiere Simone Schiavi, classe 1998 già ex del Grande Impero in B, Laurentino e Torrino. Un arrivo che si è reso necessario poiché Luigi Aruanno sta combattendo con un problema al ginocchio.