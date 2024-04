Prestigioso riconoscimento europeo per lo Spallanzani • Terzo Binario News

Il laboratorio di virologia è stato individuato quale “Laboratorio di riferimento europeo per la sanità pubblica sui patogeni virali emergenti”

Il laboratorio di virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Irccs di Roma ha ricevuto, dalla Commissione Europea, il riconoscimento di “Laboratorio di riferimento europeo per la sanita’ pubblica sui patogeni virali emergenti, zoonotici e veicolati da roditori” all’interno del consorzio di cui fanno parte anche il Public health agency (Svezia), il National center for public health and pharmacy (Ungheria), e il Pasteur institute (Francia).

Per il direttore generale dell’Inmi Spallanzani, Angelo Aliquo’, questo importante riconoscimento sottolinea “l’eccellenza delle nostre competenze e risorse nel campo della virologia e conferma il nostro impegno per la sicurezza e la salute pubblica.

L’esperienza e le capacita’ dei nostri ricercatori – spiega Aliquo’ in una nota – e l’infrastruttura avanzata del nostro laboratorio rendono quest’ultimo particolarmente idoneo a coordinare e guidare gli sforzi comuni dell’Unione Europea nel monitoraggio, nella sorveglianza e nella risposta rapida alle minacce rappresentate dai virus emergenti, dai patogeni zoonotici e da quelli veicolati da roditori. Il nostro obiettivo e’ quello di continuare a fornire servizi di alta qualita’, ricerca all’avanguardia e collaborazioni internazionali per affrontare le sfide poste dai virus emergenti contribuendo cosi’ alla protezione della salute umana e animale a livello globale”.

Fonte, RaiNews24