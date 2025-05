Presentato alla Camera il VIII concorso per composizione marce bandistiche: presenti gli “Amici della Musica” di Allumiere • Terzo Binario News

Vetrina importante per l’Associazione “Amici della Musica” di Allumiere che ha presentato presso la sala stampa della Camera dei Deputati l’ottava edizione del Concorso per composizione di marce.

Dal 2011 questa iniziativa è cresciuta esponenzialmente coinvolgendo compositori provenienti da tutto il mondo.

A fare gli onori di casa il Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, che ha sottolineando l’importanza dell’Associazione” Amici della Musica” di Allumiere che, in “oltre 50 anni di storia, ha scritto pagine bellissime per la comunità di Allumiere, all’insegna della cultura, della qualità e del coinvolgimento di tantissimi giovani”.

Lo svolgimento del concorso è stato illustrato dal Maestro Marco Somadossi, direttore artistico. “E’ diviso in due categorie. In una prima selezione, la giuria, analizzando le partiture seleziona i migliori lavori, mentre la seconda fase vede l’esecuzione delle marce. Un elemento ha sempre caratterizzato il concorso è stato il prestigio e i valori della giuria, che per l’edizione 2025 sarà composta dal maestro Federico Agnello, docente al Conservatorio di Monopoli, e dal maestro Antonio Barbagallo, direttore della Banda della Marina Militare. Nel corso degli anni il concorso è stato un trampolino di lancio per molti giovani, che hanno trovato spazio nel mondo della composizione di musica per banda”, ha aggiunto.

“Il concorso è nato nel 2011 e ha cadenza biennale – ha spiegato Stefania Camilletti, presidente dell’Associazione “Amici della Musica” e ha l’obiettivo di conservare e trasmettere la tradizione della marcia. Era nato come concorso nazionale ma ha riscosso così tanto interesse che lo abbiamo esteso a compositori di tutta Europa”.

La finale si svolgerà ad Allumiere il 14 giugno.

“Questo concorso fa sentire la nostra città non solo importante ma al centro dell’attenzione musicale nazionale e internazionale. Ospitare maestri di grande prestigio ha un significato veramente molto importante”, ha concluso il sindaco, Luigi Landi.