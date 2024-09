Premio Salvo D'Acquisto a Maccarese • Terzo Binario News

Prima edizione al Museo del Saxofono, le medaglie d’oro realizzate dalla Bottega d’Arte Mortet

Nel weekend del 21 e 22 settembre 2024 protagonista sarà la prima edizione del Premio Salvo D’Acquisto.

Organizzato dalla Farmacia sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro in collaborazione con il Museo del Saxofono, la Biblioteca dei Piccoli, e l’Ecomuseo del Litorale Romano, il premio è dedicato alle persone che antepongono l’interesse collettivo a quello personale.

Il vicebrigadiere Salvo D’Acquisto – lo ricordiamo – sacrificò la sua vita per salvare 22 civili innocenti il 23 settembre 1943.

L’evento avrà luogo presso il Museo del Saxofono, a Maccarese. La cerimonia di premiazione (domenica) sarà preceduta (sabato) da un concerto esclusivo dell‘orchestra “Mille Lire al Mese”, che eseguirà brani di swing italiano che venivano ascoltati negli Anni ’30 e ’40, offrendo un’atmosfera evocativa e intensamente emozionale. L’evento è totalmente gratuito e aperto a tutti.

Il Dr. Marco Tortorici, titolare della Farmacia sociale Salvo D’Acquisto, ideatore del premio insieme al Prof. Attilio Berni, ha dichiarato: “Il Premio Salvo D’Acquisto è nato dalla volontà di riconoscere e premiare quelle persone che si distinguono per gesti di generosità e responsabilità sociale. È un tributo alla figura di un eroe che rimane un faro di umanità e sacrificio.”

La giuria, presieduta da Attilio Berni, fondatore e direttore del Museo del Saxofono, include figure di spicco della comunità locale come Giovanni Zorzi (Ecomuseo), Walter Canini (Biblioteca dei Piccoli), Giancarlo Cammarata (luogotenente con carica speciale dell’Arma dei Carabinieri, in congedo); in giuria anche Silvia Crocicchi (illustratrice e autrice del libro per ragazzi “Salvo, il Gabbiano”, che sarà presentato durante la manifestazione), Luca Caliò (comunicatore esperto e specializzato nel mondo dei farmacisti) e il giornalista Paolo Palliccia. La premiazione vedrà la partecipazione speciale del prof. Alessandro D’Acquisto, fratello del vicebrigadiere, che consegnerà i riconoscimenti ai vincitori. Ai tutti i premiati sarà consegnata una medaglia d’oro realizzata artigianalmente dalla Bottega d’Arte Mortet.

Carolina Verri, una bambina leccese,riceverà il riconoscimento nella categoria Ragazzi, protagonista di un gesto di estrema bontà: ricevuta una bella somma da amici e parenti, in occasione della prima Comunione, ha deciso di utilizzare quel denaro per far felici il maggior numero di persone possibili. A quei soldi ha fatto aggiungere ai suoi genitori i soldi che avrebbero speso per le bomboniere.

La sua preoccupazione, che l’ha portata a fare qualcosa di unico, derivava dal pensare che i poveri, che con difficoltà possono trovare da mangiare, sicuramente non possono provare la felicità di mangiare un buon gelato. Ha pensato quindi di trasformare il denaro ricevuto in buoni, che ha consegnato alla Caritas leccese; buoni che ha richiesto alla gelateria sociale “Defriscu”, sita nel centro storico di Lecce. La prima gelateria sociale italiana, che si avvale dell’impegno di ragazzi down che ci lavorano.



Sarà premiato anche il Dr. Lorenzo Cotroneo, dal canto suo, nella categoria Farmacisti, per il suo impegno a favore della sua comunità locale.

“Questo premio vuole essere un messaggio efficace per le nuove generazioni: piccole azioni quotidiane possono trasformarsi in grandi gesti di cambiamento. Con il Premio Salvo D’Acquisto, Fiumicino si pone come un faro a livello nazionale per evidenziare, anno dopo anno, quanto di bello sanno e possono fare gli italiani” ha concluso il Dr.Tortorici.

Il programma

Sabato 21 settembre – Ore 21:00







CONCERTO



Orchestra “1000 lire al mese”







Silvano Funghi (sax tenore)

Danilo Pierini (fisarmonica)

Alessandro Crispolti (pianoforte)

Christian Antinozzi (contrabbasso)

Alberto Botta (batteria)

Osvaldo Bellotto (voce narrante)



Domenica 22 settembre – Ore 18:30

CERIMONIA DI PREMIAZIONE



The Cinema Show Quartet



Paolo Bernardi (pianoforte)

Luca Rizzo (saxofoni)

Flavia Ostini (contrabbasso)

Riccardo Colasante (batteria)Presenta Claudia Martucci.



Ingresso gratuito con accesso consentito fino ad esaurimento posti.

È consigliata la prenotazione.



Infoline e prenotazioni:

+39 06 61697862 +39 320 2514087 (whatsapp) info@museodelsaxofono.comMuseo del Saxofono: via dei Molini,snc (angolo via Reggiani) – Fiumicino (RM)