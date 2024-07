Aggredito nella notte, ferito al collo: 33enne in codice rosso • Terzo Binario News

Le tracce ematiche, un coccio di bottiglia a terra. E un 33enne, italiano, che riferiva di essere stato aggredito da uno sconosciuto. L’uomo, che ha perso conoscenza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Questi gli elementi al momento in possesso degli investigatori, che dovranno fare luce su quanto avvenuto intorno alle 4 in via di Bravetta, all’angolo con largo Giacomo Guidi,

Sul posto il 118, che ha soccorso il 33enne, e la Polizia scientifica. Presenti anche gli agenti del commissariato San Paolo e Colombo. Il caso è affidato al commissariato Monteverde.

Da capire, adesso, i contorni e i motivi intorno ai quali è maturata l’aggressione di stanotte. Eventuali immagini delle videocamere di zona potrebbero fornire dettagli utili a chi indaga.