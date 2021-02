Positivo sul traghetto per Barcellona, la partenza da Civitavecchia slitta di 10 ore - Terzo Binario News

Un membro dell’equipaggio positivo fa slittare di 10 ore la partenza del traghetto da Civitavecchia verso Barcellona. L’altro ieri sera la scoperta a bordo della Grimaldi, che collega lo scalo civitavecchiese con quello spagnolo, di un contagio e qualche protesta si è levata.

Intervenute la Sanità Marittima e la Capitaneria di Porto che hanno disposto la discesa a terra del paziente e di altri nove membri dell’equipaggio, sottoposti a tampone. Prassi necessaria per garantire che il natante potesse partire in sicurezza, così come la sanificazione, che ha richiesto ore di attesa.

Solo che questo imprevisto ha causato un ritardo importante nella partenza. Infatti prima che la nave potesse prendere il largo si è dovuto pazientare e parecchio, tant’è vero che durante la serata c’è stata anche qualche protesta da parte dei camionisti, gli unici a occupare la nave in questo periodo. Alla fine il viaggio è iniziato intorno alle 9 di mattina con, circa 10 ore di ritardo sulla tabella di marcia.