Portuense, incendio all'ex Gil: tre anziani salvati, intossicato uno di loro • Terzo Binario News

Incendio all’ex Gil in via Portuense. L’intervento dei Vigili del fuoco alle 06,15 con due squadre e un’autobotte. Il rogo è divampato in un appartamento posto al piano terra di una palazzina di uno, utilizzato per ricovero di materiale di vario genere.

L’unità abitativa sovrastante, occupata da tre persone anziane, non è stata interessata dalle fiamme. Una degli anziani è stato soccorsa dai Vigili del Fuoco ed assicurata alle cure del 118 per leggera intossicazione da fumo.

Daniele Catalano, consigliere della Lega nel Municipio XI, ha commentato sui social: “Auspichiamo in un celere intervento di sgombero dell’immobile per la tutela della sicurezza di tutti”.

Foto Facebook Daniele Catalano